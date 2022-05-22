مشاجرة بالأسلحة بين المواطنين بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (ثلاثة أشخاص) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد 5 سلاح أبيض) وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات بينهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.