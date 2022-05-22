حبس سيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها وتهشيم رأسه فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، حبس زوجة وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة في الستينيات من عمره وتهشيم رأسه، وعثور أهالى عزبة البياضية في القنطرة غرب بالإسماعيلية الأسبوع الماضى، على جثة الضحية بعد أن لقى مصرعه في ظروف غامضة، وبه آثار إصابات في الرأس وتهشم الجمجمة، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

وكشفت اليوم الأجهزة الأمنية، لغز عثور أهالى عزبة البياضية على جثمان الضحية، وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الضحية بالتعاون مع عشيقها، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها المتهمين بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بعثور أهالي قرية البياضية على جثة شخص، في منتصف الستينات من العمر، وبه آثار إصابات في الرأس، مما يرجح وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وأمر مدير أمن الإسماعيلية، عقب اكتشاف الواقعة بتشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس وحدة مباحث القنطرة ومعاونيه، لكشف لغز الواقعة، وتكثيف التحريات حول الواقعة، لسرعة الوصول إلى الجناة، بالفعل توصلت المباحث إلى المتهمين في الواقعة، واكتشفوا أن الزوجة وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة.