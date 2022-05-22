اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: بوريس جونسون سيضحى بكبير الموظفين لإنقاذ وظيفته بعد فضيحة الحفلات

الأحد، 22 مايو 2022 12:40 م
جارديان: بوريس جونسون سيضحى بكبير الموظفين لإنقاذ وظيفته بعد فضيحة الحفلات بوريس جونسون وسو جراى الموظفة المدنية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من المتوقع أن يلجأ إلى كبش فداء، متمثل فى رئيس الخدمة سايمون كيس هذا الأسبوع، في محاولة يائسة لإنقاذ وظيفته، حيث يواجه كلا الرجلين، انتقادات لاذعة في تقرير عن حفلات كسر الإغلاق في داونينج ستريت.

 

وستلقي النتائج التي طال انتظارها والتي توصلت إليها الموظفة المدنية سو جراي ، وفقًا لعدة مصادر ، اللوم بشكل خاص على كيس ، أكبر موظف مدني في المملكة المتحدة ، للسماح لثقافة الشرب بالتطور والتي أصبحت فيها الحفلات المخالفة للقواعد أمرًا شائعًا أثناء عمليات الإغلاق.

 

وقال أحد كبار الشخصيات في وايت هول – الحكومة- الذي اطلع على أجزاء من التقرير إنه قد يثبت أيضًا أنه أكثر ضررًا لجونسون من الغرامة التي فُرضت عليه في أبريل لحضور حفل عيد ميلاده ، لأنه سيوضح مشاركة رئيس الوزراء في العديد من الأحداث الأخرى التي قد تكون خرقت القواعد ، ولكن لم يتم تغريمه بسببها.

 

 

ويستعد كبار المسئولين لانتقاد كيس بشدة لدرجة أنه سيتعين عليه تقديم استقالته ، أو إقالته من قبل جونسون ، حتى يتمكن جونسون من القول إنه تصرف بشكل حاسم وتعلم الدروس.

 

وقال أحد المصادر: "ربما هذا هو السبب في أن [كيس] لا يزال موجودا [ولم يتم نقله من منصبه بالفعل]، لأن جونسون يحتاج إلى كبش فداء." ومع ذلك ، إذا فقد كيس وظيفته ، فسيعني ذلك أن الموظف الذي لم يتم تغريمه سيفقد وظيفته ، بينما يحتفظ رئيس الوزراء ، الذي تم تغريمه ، بوظيفته.

 

وقالت صديقة لجراي عملت معها على مستوى عالٍ في الخدمة المدنية أن التقرير سيجعل القراءة "مروعة" لكل من رئيس الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية ، وأن جراي لم تكن في حالة مزاجية تجعلها تخفف النتائج التي توصلت إليها.

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

سو جراى

سايمون كيس

الحكومة البريطانية

حفلات داونينج ستريت


الموضوعات المتعلقة

بى بى سى: بوريس جونسون يغيب عن قائمة غرامات حفلات "داونينج ستريت" الجديدة

الخميس، 19 مايو 2022 03:13 م

بوريس جونسون يدعو للتوقف عن العمل من المنزل: القهوة والجبن يشتتان الموظف

السبت، 14 مايو 2022 05:09 م

تايمز: بوريس جونسون يعلن إصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد بعد "بريكست"

الإثنين، 09 مايو 2022 12:22 م

بوريس جونسون: سنواصل ضمن مجموعة السبع الضغط على بوتين بأية وسيلة ممكنة

الأحد، 08 مايو 2022 08:35 م

صحيفة: حزب العمال يفقد حلمه بالأغلبية في مجلس العموم رغم خسائر بوريس جونسون

السبت، 07 مايو 2022 04:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة