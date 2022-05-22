جارديان: بوريس جونسون سيضحى بكبير الموظفين لإنقاذ وظيفته بعد فضيحة الحفلات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من المتوقع أن يلجأ إلى كبش فداء، متمثل فى رئيس الخدمة سايمون كيس هذا الأسبوع، في محاولة يائسة لإنقاذ وظيفته، حيث يواجه كلا الرجلين، انتقادات لاذعة في تقرير عن حفلات كسر الإغلاق في داونينج ستريت.

وستلقي النتائج التي طال انتظارها والتي توصلت إليها الموظفة المدنية سو جراي ، وفقًا لعدة مصادر ، اللوم بشكل خاص على كيس ، أكبر موظف مدني في المملكة المتحدة ، للسماح لثقافة الشرب بالتطور والتي أصبحت فيها الحفلات المخالفة للقواعد أمرًا شائعًا أثناء عمليات الإغلاق.

وقال أحد كبار الشخصيات في وايت هول – الحكومة- الذي اطلع على أجزاء من التقرير إنه قد يثبت أيضًا أنه أكثر ضررًا لجونسون من الغرامة التي فُرضت عليه في أبريل لحضور حفل عيد ميلاده ، لأنه سيوضح مشاركة رئيس الوزراء في العديد من الأحداث الأخرى التي قد تكون خرقت القواعد ، ولكن لم يتم تغريمه بسببها.

ويستعد كبار المسئولين لانتقاد كيس بشدة لدرجة أنه سيتعين عليه تقديم استقالته ، أو إقالته من قبل جونسون ، حتى يتمكن جونسون من القول إنه تصرف بشكل حاسم وتعلم الدروس.

وقال أحد المصادر: "ربما هذا هو السبب في أن [كيس] لا يزال موجودا [ولم يتم نقله من منصبه بالفعل]، لأن جونسون يحتاج إلى كبش فداء." ومع ذلك ، إذا فقد كيس وظيفته ، فسيعني ذلك أن الموظف الذي لم يتم تغريمه سيفقد وظيفته ، بينما يحتفظ رئيس الوزراء ، الذي تم تغريمه ، بوظيفته.

وقالت صديقة لجراي عملت معها على مستوى عالٍ في الخدمة المدنية أن التقرير سيجعل القراءة "مروعة" لكل من رئيس الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية ، وأن جراي لم تكن في حالة مزاجية تجعلها تخفف النتائج التي توصلت إليها.