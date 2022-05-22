تفاصيل التحقيق مع "زعامة" مستريح المواشى الجديد فى أسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، حول تفاصيل القبض على مستريح المواشى الجديد فى مركز إدفو بمحافظة أسوان، والمشهور باسم "زعامة"، بعد استيلائه على 44 مليون جنيه، وتحقق النيابة العامة معه اليوم.

وتباشر نيابة إدفو بمحافظة أسوان، التحقيق مع مستريح المواشى الجديد والشهير باسم "زعامة" بعد استيلائه على 44 مليون جنيه فى تجارة المواشى.

وكانت معلومات وردت لقطاع للأجهزة الأمنية بقيام أحد الأشخاص "شهرته زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى" بالاشتراك مع والده مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" سبق ضبطه فى استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة" ، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه) وعدم التزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى المقابل، صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامنه الكامل مع المتضررين من ضحايا حالات النصب والاستيلاء على أموال وممتلكات عدد كبير من المواطنين حيث أن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة، خاصة في مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة، وهو الذى ساهم فيها قلة وعي هؤلاء المواطنين و التساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.