الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن مواد غذائية في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مواد غذائية بشارع أبو زهرة بمدينة قليوب، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد نشوب حريق في مخزن مواد غذائية بدائرة القسم.

على الفور انتقل اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، والرائد محمد عبد السلام مدير وحدة الحماية المدنية بالمدينة، وسيارة إطفاء، وجرى السيطرة على ألسنة اللهب، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في مخزن مواد غذائية "بقالة " بشارع أبو زهرة بمدينة قليوب دائرة القسم، ولم يسفر عن أى خسائر بشرية.

ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بفحص أوراق المخزن ومعرفة عما إذا كان مرخص من عدمه.