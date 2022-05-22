التضامن للحجاج: اختيار أرقى الفنادق المتميزة بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين

كتب محمود راغب - إبراهيم سعيد - تصوير حسين طلال

. كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز فى كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة

جاء ذلك خلال فعاليات إعلان القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن إجمالى المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ17500 مواطن، وذلك من خلال 2598جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين 7817 مرشحا، وبلغ عدد السيدات 9949 مرشحة ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الاولى بين المحافظات المتقدمة.

وقال إنه سيتم منح الحجاج المختارين فى القرعة مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفى حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم فى القرعة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.