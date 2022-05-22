الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى مطلوب للقضاء فى نينوى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، قيام قوة أمنية بمداهمة منزل "إرهابي" واعتقاله في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أنه بعملية أمنية نفذت استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في منزله بناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأضافت : "أنه على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة من الفوج تمت محاصرة منزل الإرهابي - المطلوب للقضاء - الذي حاول الهرب وتمكنت من إلقاء القبض عليه".

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لمتابعة بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد.