5 أطعمة يمكن تناولها على معدة فارغة.. منها البطيخ والزبيب

كتبت إيناس البنا

تعمل عادات الطعام الصحي على تحسين مزاجك وقوة جسمك طوال اليوم، إلى جانب اختيار الطعام ، من المهم أيضًا الاهتمام بالوقت المناسب لتناول الطعام.

وفقا لموقع " Onlymyhealth "، تسبب بعض الأطعمة فوضى في معدتنا وتسبب مشاكل في القناة الهضمية أو الهضم إذا تم تناولها على معدة فارغة، بغض النظر عن مدى صحتها بشكل عام، حيث أن هناك بعض المواد الغذائية التي تهدئ معدتك وتحسن أداء جسمك.

ماذا نأكل على معدة فارغة



إليك 5 أطعمة يجب أن تأكلها على معدة فارغة:

1. البابايا



تحتوي البابايا على كميات عالية من الألياف وتنظم حركة الأمعاء، فهى من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة فارغة، سوف يساعد في التخلص من السموم وسوف تشعر بأنك أخف وزنا أثناء النهار.

2. البطيخ



يوفر البطيخ العديد من الفوائد الصحية ولن يكون ضارًا إذا تناولته مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، حيث يرطب جسمك ويساعد في حركات الأمعاء بشكل أفضل في الصباح، كما يحتوي على مادة الليكوبين ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة.

3. نقع اللوز والتمر



يحسن التمر عملية الهضم ويوازن مستويات الأس الهيدروجيني في معدتك. ومع ذلك ، تأكد من تناوله باعتدال لمنع زيادة الوزن.

4. بذور الشيا



من الأفضل تناوله على معدة فارغة، فهى مصدر غني بالألياف والكالسيوم والبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم ، وبالتالي تحسين المزاج والهضم، يمكنك الحصول على ماء بذور الشيا أو تناولها مباشرة.

5. الزبيب



من الجيد تناول الزبيب في شكله الخام كما يفضله معظم الناس ، لكن نقعه في الماء طوال الليل يمكن أن يكون أكثر فائدة لتناوله على معدة فارغة، بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الزبيب العديد من المزايا الأخرى لصحتك العامة ورفاهيتك.