4 أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة .. أبرزها المشروبات الباردة

فاطمة ياسر

للحصول علي صحة جيدة يجب في بداية الأمر التعرف علي أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي نقوم بها، واستبدالها بعادات صحية جيدة تساعدنا في الحصول علي صحة جيدة.

ومن أبرز الأشياء المضرة التي يقوم الكثيرون هو تناول بعض الأطعمة علي معدة فارغة وهذا الأمر يعرضهم للكثير من المشاكل علي صحة وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرزها وفقا لموقع "bright side".

- المشروبات الباردة



تعرضك للإصابة بتهيج شديد في المعدة نتيجة لتناول مشروبات باردة علي معدة فارغة، ولذا يمكنك تناول الماء الدافيء قبل تناولك لأي مشروب أو طعام، ولتحسين الهضم والدورة الدموية .

- الكمثرى



تعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، إلا أن تناولها علي معدة فارغة تعد من الأمور المسببة للإصابة بحدوث مشاكل في المعدة وألم شديد بها، ولذا ينصح بعدم تناولها علي معدة فارغة.

- الموز



يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف والمغنسيوم والألياف ومهم للجسم، ولذا تناولها علي معدة فارغة يتسبب في الإصابة لألم في المعدة والأمعاء.

- الحبوب



تسبب في ارتفاع نسبة السكر بالجسم ولذا فهي وجبة غير جيدة لمرضي السكر.