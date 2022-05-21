ماذا تعرف عن التحول الرقمى لقطاع الثروة الحيوانية الأفريقى؟ فى 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

أشار الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إلى التحول الرقمى لقطاع الثروة الحيوانية الأفريقى، وتطرقت النشرة إلى أهمية دور قطاع الثروة الحيوانية حيثُ يعد العمود الفقرى للعديد من الاقتصادات الأفريقية ويعتبر عنصر أساسى فى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى فى القارة، ويلعب دوراً حاسماً فى تمكين النساء من توفير الأمن الغذائى لأسرهن وكذلك الموارد اللازمة لتعليم أطفالهن.

وأوضحت النشرة دور التحول الرقمى فى دعم قطاع الثروة الحيوانية فى أفريقيا، يتمتع التحول الرقمى بإمكانية كبيرة لدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية فى أفريقيا حيثُ من المحتمل أن يكون تأثير التحول الرقمى أكثر فاعلية بالنسبة للرعاة فى المناطق الريفية النائية الذين سيساعدهم التحول الرقمى على الحصول على فرص غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات والخدمات والأسواق الحديثة.



اتجاهات التنمية فى قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي

يواجه قطاع الثروة الحيوانية تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية ذات المصدر الحيوانى، لذا يحتاج القطاع إلى زيادة إنتاجيته والاستثمار فى إنشاء سلاسل القيمة وتوسيع نطاقها، وأشارت النشرة إلى أنه يتعين على إفريقيا العمل على تحقيق هذه الأهداف وفى الوقت نفسه محاولة التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والذى يؤثر بدوره على تربية الماشية فى العديد من المناطق وذلك بسبب الجفاف والفيضانات وانتشار الآفات والأمراض.

كما تم استعراض بعض أمثلة افريقية على تطبيق الحلول الرقمية فى قطاع الثروة الحيوانية مثل جهاز (تعقب الماشية)، وهو جهاز صغير يستخدمه المزارع لتحديد مواقع الماشية كالأغنام والابقار، وتوفر هذه التطبيقات للمزارع تحديثات منتظمة حول موقع الماشية، كما توفر معلومات حول الجهاز المستخدم للتعقب مثل مستوى البطارية.

دور التأمين فى دعم قطاع الثروة الحيوانية فى أفريقيا

تهدف خطط التأمين إلى الحد من التعرض للصدمات الخارجية، كالظواهر الجوية الشديدة أو الأمراض التى تتفاقم تحت تأثير تغير المناخ، حيثُ يستهدف التأمين القائم على المؤشر ما يلى :

1 - الوصول للفئات الضعيفة فى المناطق النائية كرعاة الماشية وتوفير آلية لتقاسم المخاطر فيما بينهم.

2 - استخدام بيانات الأقمار الصناعية لرصد الغطاء النباتي.

3 - إنشاء مؤشر للجفاف لتسوية المطالبات عبر الهاتف المحمول فى حالة انخفاض المؤشر.

4 - توفير معلومات عن الثروة الحيوانية وبيانات عن الطقس.

5 - التعرف على الأنواع المختلفة من الغطاء النباتى وإجراء تنبؤات دقيقة خاصة بكل منطقة.

6 - توفر تقنية تحديد الهوية "RFID" معلومات دقيقة عن حالة الحيوانات من حيث العمر والصحة واللقاحات والموقع الجغرافي.

7 - كما تقدم بعض شركات التأمين أيضًا تغطية تأمينية للمستثمرين ووسطاء تمويل المزارعين للتأمين ضد مخاطر الكوارث.

وقدمت النشرة أيضاً لمحات عن تجارب الحلول الرقمية فى مجال التأمين فى افريقيا مثل تجربة شركة ACRE Africa فى عدة بلدان أفريقية وشركة EcoFarmer فى زيمبابوى وتأمين الثروة الحيوانية القائم على المؤشر فى كينيا

وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بدوره يحرص دائماً على تزويد سوق التأمين المصرى بالمستجدات والتطور التكنولوجى خاصة فى مجال الزراعة والتأمين الزراعى الذى وصلت له الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الأفريقية نظراً لتقارب الطبيعة والظروف المحيطة بين السوقين.