حديث العقل والقلب من الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر (إنفوجراف)

رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ووجه بدراسة تغيير رؤوس الماشية واستبدالها بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم.



حديث العقل والقلب من الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر



رسائل الرئيس



رسائل الرئيس السيسى

وقال الرئيس السيسي: "شوفوا حجم الرؤوس التي يمتلكها الفلاح في مصر حوالى 2 مليون رأس، بقول للمصريين وكل من يهتم المجتمع المدني ومصر الخير وغيره قلت قبل كده وفيه فرق بين أن إحنا نقول ونعمل ده، هو حلم كبير بس مش كبير على المصريين".

وتابع الرئيس: "المواطن في الريف اللى عنده رؤوس ماشية بتاكل أكل زى آى رأس تم تطويرها وبتشرب نفس الشرب دى بتنتج لحم 7 كيلو في اليوم والثانية بنتج 20 كيلو، بتاكل نفس الأكل والشرب وده يطلع 8 وده يطلع 20 و 30 كيلو لحم في اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي: "2 مليون لو اتغيروا وادينا للفلاحين النوع اللى بيزيد يبقا المليون ده يعملوا قد إيه 15 مليون كيلو.. دي قيمة اديتها للفلاح وخليته بدل الراس اللى بتعمل 2000 جنيه بقا 5000، وتساءل: "نعمل ده إزاى؟".

وقال الرئيس السيسى: "قد تكون أغلى شوية وعبء بالدولار، لكن ده برنامج يا أهل الخير يا اللى عاوزين تعملوا أعمال بر وتحسين حياة الناس، البر كمان تخلى المواطن بدل ما يكسب ألف وألفين أضعاف الرقم ده على مستوى الفرد".