المعهد القومى للبحوث الفلكية ينظم ورشة عمل حول الزلازل وموجات التسونامى

كتب ــ محمد صبحى

نظم المعهد القومي ل لبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور جاد القاضي، فعاليات ورشة عمل بعنوان "النشاط التكتوني وعلاقته بحدوث الزلازل بمنطقة شرق البحر المتوسط"، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة أرسطو سولونيكي اليونانية ومعهد اليونان الوطني للزلازل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال فعاليات الورشة، قام الباحثون من الجانبين المصري واليوناني بعرض أحدث ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية التي تم إجراؤها على المنطقة، تناولت الأبحاث المُقدمة نوعية وتكرارية النشاط الزلزالي في شرق البحث المتوسط، كما تم استعراض أحدث الدراسات التي قام بها المعهد في مجال رصد وتحليل موجات التسونامي (المد البحري) على السواحل المصرية وعملية نمذجة وتقييم لمدى واحتماليات مخاطرها.

كما درات مناقشات علمية وتبادل لوجهات النظر والآراء العلمية حول هذه الدراسات، بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات والباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية.

وانتهت فعاليات ورشة العمل إلى بعض التوصيات التي أقرها الجانبان المصري واليوناني، منها:

1- تعزيز وتفعيل بروتوكولات التعاون بين الجانبين والعمل على إنشاء شبكة محطات زلزالية بمنطقة شرق البحر المتوسط.

2- إجراء دراسات تفصيلية عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المكونة للمنطقة، وذلك لفهم أكثر للوضع الزلزالي والجيوديناميكي لها.

3- دراسة تأثير المصادر الزلزالية حول القوس القبرصي والهيليني على شمال مصر، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرواسب المحلية على تكبير الموجات الزلزالية طويلة المدى.

4- التعاون مع الجانب اليوناني لإصدار خرائط شدة موجات التسونامي المُتوقعة بشرق البحر المتوسط.

5- إنشاء نظام إنذار مُبكر لحدوث موجات التسونامي في حوض البحر المتوسط.

واتفق الجانبان على ضرورة عقد لقاءات دورية بحضور ممثلي الجانبين؛ لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.