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لسه فاضل شهر .. تعرف على موعد بداية فصل الصيف وعدد أيامه

السبت، 21 مايو 2022 04:59 ص
لسه فاضل شهر .. تعرف على موعد بداية فصل الصيف وعدد أيامه درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حوالى شهر تقريبا، بات يفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونية المقبل ، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر  الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما  فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة .
 
يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي .
 
 

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