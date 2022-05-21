أخبار مصر.. غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وإعلان وزارة التضامن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية غدا الأحد الموافق 22 مايو.
الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.
وزيرة التضامن: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج
الرئيس السيسي: الدولة تحرص على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى، قائلا: "محافظين علي حصة مصر من المياه.. رغم النمو السكاني من 100 سنة.. الحصة واحدة من 100 سنة.. أيام محمد على كان 4 ملايين مواطن والحصة نفس الحصة حتى الآن".
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غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة وطقس معتدل بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 27 درجة
وزير التموين: نسعى إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتى للقمح قريبا
تحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموي، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: "المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح.. وتم الاتفاق على تمويل هذه المشروعات.. وهذا المشروع القومي للصوامع، لدينا حتى 4 شهور مخزون استراتيجي.. أقصي حاجة في السابق كان 3 شهور أو أقل.. لكن مع هذا المشروع وصلنا إلى 6 شهور.. وبحسبة بسيطة نحن نستهلك 800 ألف طن فى الشهر.. يعنى الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور.. يجب الإشارة هنا إلى أنه يوجد صوامع في المطاحن.. وعندى جزء من القمح في الموانئ.. وبالتالي 3.4 مليون طن الموجودة وفى ظل ديناميكية العمل يكون لدينا 6 شهور، وبالتالي نسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا".
مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان
قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.
أسعار الذهب اليوم ترتفع 20 جنيها وعيار 21 بـ1020 جنيها للجرام
بعد تراجع أسعار الذهب قرابة 250 جنيها للجرام خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب اليوم إلى الارتفاع بحوالي 20 جنيها في تداولات السبت، وسجل الذهب عيار 21 من 1000 إلى 1020 جنيها للجرام.
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الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" قد تصل إلى تريليون جنيه
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلآ: "هو أنا النهارده فى الريف.. مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخري في حياة كريمة.. التكلفة داخله فى 800 – 900 مليار جنيه.. وقد تصل إلى تريليون جنيه ولا حاجة".
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سيدة تضع 5 توائم فى ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي بطنطا بصحة جيدة
وضعت سيدة 5 توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، اليوم السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.
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