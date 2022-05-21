مدير "مستقبل مصر": مساحة المشروع تصل إلى مليون و50 ألف فدان

كتب محمد عبد العظيم

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".