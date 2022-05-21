جروبات الغش تتداول أسئلة امتحان الفيزياء الإلكترونى لأولى ثانوى

محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش أجزاء من الامتحان الإلكترونى في مادة الفيزياء للصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم، بمكافحة الغش ومعاقبة من قام بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا في المدارس على التابلت، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مكافحة الغش، كما وجهت بذليل أي عقبات أو مشكلات من شأنها تعطيل الطلاب في الدخول على سيستم الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حذرت الطلاب من الغش وتصوير الأسئلة، موضحة أنه يتم رصد كل من يحاول الغش ولدى الوزارة اسماء وبيانات من غش وصور الأسئلة وقام بنشرها على صفحات الغش .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعة الامتحانات التي تجرى على مستوى الجمهورية باستمرار، ورصد حالات الغش بكافة أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، مشددًا على علم الوزارة بالحالات التي وقعت، ومتوعدًا المسؤولين عن هذه الوقائع بالعقاب.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية عبر منصة التواصل الاجتماعي – فيسبوك: "تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية ونعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين أخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا".