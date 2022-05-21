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انخفاض بالحرارة اليوم يصل 5 درجات.. والعظمى فى القاهرة 28 درجة

السبت، 21 مايو 2022 08:00 ص
انخفاض بالحرارة اليوم يصل 5 درجات.. والعظمى فى القاهرة 28 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات ، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.


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