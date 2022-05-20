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5 ملايين جنيه قيمة رؤوس ماشية ضبطت بمزرعة أحد مستريحي أسوان بعد بيعها بالمزاد

الجمعة، 20 مايو 2022 10:00 م
5 ملايين جنيه قيمة رؤوس ماشية ضبطت بمزرعة أحد مستريحي أسوان بعد بيعها بالمزاد كلابش، ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين بقضية مستريحي أسوان، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ، تحت إشراف النيابة العامة، بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (5,000,000) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية.
 
استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور ، بعدما تلقت النيابة العامة منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان ، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745)، وقد، وأمرت بحبس سبعة عشر (17)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين. 
 
 
وتتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال، من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
 
 
 كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,382,800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها. 
 

مستريح اسوان

مستريحين اسوان

النيابة العامة

حبس مستريح جديد

اليوم السابع بلس


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