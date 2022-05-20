اليوم السابع
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وفاة طفلة الخرطوش "حنين" فى بورسعيد بعد أيام من إصابتها

الجمعة، 20 مايو 2022 01:16 م
وفاة طفلة الخرطوش "حنين" فى بورسعيد بعد أيام من إصابتها جثة
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت الطفلة حنين التي أصيبت بطلقات الخرطوش، مصرعها اليوم الجمعة، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الوجه عندما كنت تقف في شرفة منزلها وأطلق طفل طلقات خرطوش في حفل زفاف بنطاق حي العرب.

كان مستشفي السلام بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، قد استقبلت المصابة حنين مسعد الرزقي والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، عن طريق الأهالي، بعد تعرضها لطلق خرطوش، واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة في الوجه والرقبة.

فور وصول الطفلة للمستشفي تم استقبالها بقسم الطوارئ وجري عمل الإشعات اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بـ طلقات في فروة الرأس من الخارج، وداخل تجويف العين اليسري خلف كرة العين، وداخل التجويف الأنفي الأيمن، وبجانب وخلف الفك العلوي، وبالجبهة اليسري للوجه، وعلي جسم الفقرة العنقية الخامسة، وتعاني من ارتشاح هوائي بالرقبة علي جانبي القصبة الهوائية.  

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض علي المتهم.

وأكدت أسرة الطفلة، أن حنين كانت تقف في شرفة المنزل، وأثناء مرور زفة فرح من شارع السواحل وعدلي بحي المناخ ببورسعيد، قام أحد المشاركين باطلاق طلقات الخرطوش مما تسبب في إصابة الفتاة.

وطالبت أسرة الطفلة بسرعة الكشف عن كافة المتسببين في الحادث، وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن الطفلة تعرضت لاصابات خطيرة.


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