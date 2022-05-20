هل استخدام مكملات الميلاتونين آمنة للمساعدة في النوم؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

ربما تكون قد صادفت مكملات الميلاتونين عند تصفح الصيدليات، يزعمون أنها طريقة آمنة للحصول على نوم أفضل في الليل، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يقومون بتجربتها، إليكم ما يقوله العلم عن استخدام الميلاتونين للمساعدة في النوم، وفقا لما نشره موقع "scitechdaily".

ما هو الميلاتونين؟

الميلاتونين هو هرمون ينتج بشكل طبيعي داخل جسمك للتحكم في دورة نومك، يؤدي ظهور الظلام إلى إنتاج الميلاتونين، سبب شعورك بالتعب في الليل وقضاء النهار حتى بعد النوم بشكل سيء، كلما تقدمت في العمر ، انتاج كمية أقل من الميلاتونين، لذلك تحتاج إلى نوم أقل.

هل الميلاتونين آمن؟

نظرًا لأن الميلاتونين هرمون طبيعي ، يفترض الكثيرون أنه علاج آمن تمامًا لاضطرابات النوم ، غالبًا ما تكون المستويات الموجودة في المكملات أعلى مما ينتجه جسمك عادةً، بينما يبدو الاستخدام قصير المدى آمنًا ، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة مثل الدوخة أو الصداع، من الممكن أيضًا أن تسبب المكملات مشاكل من خلال التفاعل مع الأدوية الأخرى ، لذلك من الأفضل التحدث إلى طبيبك قبل البدء في تناول كبسولات الميلاتونين.

متى تستخدم الميلاتونين؟

تعمل مكملات الميلاتونين عن طريق تغيير إيقاعك البيولوجي، إنها لا تجعلك أكثر إرهاقًا من خلال حثك على النوم ، لكنها تنظم متى يبدأ جسمك في الشعور بالتعب لهذا السبب ، لا يعد الميلاتونين مناسبًا لعلاج الأرق عندما يكون جسمك متعبًا ، لكن لا يمكنك النوم.

ومع ذلك ، هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون مفيدة فيها، إذا كان لديك نمط نوم غير منتظم أو أي اضطراب يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية ، فيمكن أن يساعد الميلاتونين في حل هذه المشكلات، قد يساعدون إذا كنت تعمل في نوبات ليلية وتحتاج إلى النوم أثناء النهار عندما يكون مستوى الميلاتونين لديك منخفضًا بشكل طبيعي، هناك أيضًا اقتراح بأن الميلاتونين قد يساعد الأطفال المصابين بالتوحد على النوم بانتظام .