سلطنة عُمان تؤكد توفر المخزون الكافى من القمح لديها

وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف خلال لقائه اليوم بتجار ورواد الأعمال بولاية مطرح العُمانية إن حكومة بلاده تولي اهتماماً كبيراً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما سببته من أضرار على الوضع الاقتصادى بشكل عام، وعلى التجار ورواد الأعمال خاصة واتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية.
وكان سعر القمح قد ارتفع منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي والمستمرة حتى الآن. بالإضافة إلى إعلان الهند منع تصدير القمح.
يذكرأن، أعلنت روسيا عزمها تعزيز صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، بحسب تقارير إعلامية.
كان رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى شدد على الحاجة إلى عمل دولى منسق لتجنب أزمة غذاء نتيجة للصراع الروسى الأوكرانى الجارى.
وقال دراجي، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن مستجدات الصراع الروسى الأوكرانى، "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات منسقة لوقف أزمة الغذاء المحتملة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنّه تحدث أيضًا عن تلك القضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
وشدد رئيس الوزراء الإيطالي "نحن بحاجة إلى مبادرة مشتركة بين جميع الأطراف لفتح ملايين الأطنان من القمح المحصورة في موانئ جنوب أوكرانيا، يجب السماح للسفن التي تحمل هذه الحبوب بالمرور، وإذا تم تعدين الموانئ ، يتم تطهيرها لهذا الغرض".
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