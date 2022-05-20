أهالى عزبة أبو النور يناشدون حل مشكلة إلقاء صرف المصانع.. ومحافظ بنى سويف يرد

كتبت أمنية فايد - بنى سويف - هانى فتحى



أرسل القارئ رجب حسين عبد، والمقيم فى عزبة أبو النور هرم ميدوم مركز الوسطى محافظة بنى سويف ، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص إلقاء الصرف الصحى الخاص بمجموعة من المصانع بالقرية داخل المصرف الزراعى الذى يمر وسط القرى، مما أدى لانتشار الناموس والروائح الكريهة.

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لبحث ومعاينة شكوى بعض الأهالي بقرى ميدوم، صفط الشرقية وتوابعها بمركز الواسطى الذين يقيمون بالقرب من مصرف اللبيني بميدوم، حيث يتضررون من انتشار الناموس والبعوض، وذلك لتحديد أسباب المشكلة والحلول الممكنة وسرعة تنفيذها.

وتوجه السكرتير العام، لمعاينة موقع الشكوى بصحبة أعضاء اللجنة التي ضمت مسؤولي شركة مياه الشرب والمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي والوحدة المحلية، وعددا من أهالي تلك القرى، وذلك للوقوف ميدانياً على المشكلة ودراستها على أرض الواقع، بهدف وضع مقترح متكامل فنياً وعملياً لتوفير كافة متطلبات تحسين المنظومة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".