أخبار مصر.. الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 23/22

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وفاة الفنان سمير صبرى بأحد فنادق القاهرة
توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وجارى إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.
131 شركة بمبادرة السداد النقدى الفورى صرفت 261 مليون جنيه من دعم التصدير
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
التنمية المحلية: تريليون جنيه تكلفة تطوير الريف لتحسين حياة 60 مليون مواطن
شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد حالياً فى مدينة " كيسومو"الكينية، شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازىمستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى .
الإعلام الإيطالى عن ترشيح "بسام راضى" سفيراً لمصر بروما: رسالة مهمة من القاهرة
تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع خبر صدور القرار الجمهوري بترشيح متحدث رئاسة الجمهورية بسام راضي كسفير فوق العادة لمصر فى روما.
الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
التعليم: غدا بدء امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول من الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2021/2022.
"الأوقاف" تفتتح 22 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا و4 صيانة وترميما
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 1075 مسجدًا، منها 911 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 164 مسجدًا صيانة وترميمًا.
التخطيط: الاقتصاد المصرى نجح فى توفير مليون فرصة عمل لائقة خلال عام
كشفت النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021/2022، (مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي)، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 7% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.3 % في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي يوصى بزيارة 10 أماكن سياحية بمصر
تحت عنوان "مصر الساحرة:10 أماكن لا يجب أن تفوتك" نشر موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالى تقريراً إخبارياً مصوراً وصف خلاله مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.
لوحات معدنية مميزة.. شاهد أرقام سيارات يصل ثمنها لنصف مليون جنيه.. صور
أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :
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