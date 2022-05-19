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غدا طقس حار ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الخميس، 19 مايو 2022 02:34 م
غدا طقس حار ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد،  معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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