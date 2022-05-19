استدعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، سفير البرتغال لإبلاغه بطرد 5 دبلوماسيين برتغاليين، ردا على طرد لشبونة 10 دبلوماسيين روس، نقلا عن مصادر إعلامية.
وفى السياق ذاته وصف رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى قرار موسكو بطرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية فى روسيا بالتصرف "العدائى".
وقال دراجى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق.. من الواضح أنه عمل عدائى، ليس فقط تجاهنا، لكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".
وأكد دراجى فى الوقت ذاته أن هذا القرار لا يجب أن يقود إلى قطع القنوات الدبلوماسية مع الرئاسة الروسية "الكرملين".
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن روسيا قررت في وقت سابق طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسئولاً روسيا الشهر الماضي.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن طرد دبلوماسيين إيطاليين من روسيا كان خطوة متوقعة بعد إجراء مماثل من قبل روما، وهذا لا يعني إضعاف القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
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