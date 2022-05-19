وقال دراجى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق.. من الواضح أنه عمل عدائى، ليس فقط تجاهنا، لكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".

وأكد دراجى فى الوقت ذاته أن هذا القرار لا يجب أن يقود إلى قطع القنوات الدبلوماسية مع الرئاسة الروسية "الكرملين".

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن روسيا قررت في وقت سابق طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسئولاً روسيا الشهر الماضي.