اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 04:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لا تقدم فى المفاوضات الروسية الأوكرانية وكييف لا ترغب في مواصلتها

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:08 م
الكرملين: لا تقدم فى المفاوضات الروسية الأوكرانية وكييف لا ترغب في مواصلتها المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.


وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".


وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".


وكانت المشاورات الروسية الأوكرانية قد بدأت في نهاية فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان الروسي والأوكراني اجتماعين وجها لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات يوميا عبر مؤتمرات الفيديو.


روسيا

دميترى بيسكوف

الكرملين

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة