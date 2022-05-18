الكرملين: لا تقدم فى المفاوضات الروسية الأوكرانية وكييف لا ترغب في مواصلتها

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.



وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".



وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".



وكانت المشاورات الروسية الأوكرانية قد بدأت في نهاية فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان الروسي والأوكراني اجتماعين وجها لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات يوميا عبر مؤتمرات الفيديو.