وصف رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى قرار موسكو طرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية في روسيا بالتصرف "العدائى".
وقال دراجي ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق.. من الواضح أنه عمل عدائي، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".
وأكد دراجى فى الوقت ذاته، أن هذا القرار لا يجب أن يقود إلى قطع القنوات الدبلوماسية مع الرئاسة الروسية "الكرملين" .
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن روسيا قررت في وقت سابق طرد 24 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيطالية في البلاد، وذلك رداً على طرد إيطاليا 30 دبلوماسياً ومسئولاً روسيا الشهر الماضي.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن طرد دبلوماسيين إيطاليين من روسيا كان خطوة متوقعة بعد إجراء مماثل من قبل روما، وهذا لا يعني إضعاف القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: توقعنا رد فعل كهذا من روسيا، التي تعمل على مبدأ المعاملة بالمثل، والشيء نفسه حدث مع دول شريكة أخرى مثل فرنسا وألمانيا، لكن هذا لا يعني إضعاف القنوات الدبلوماسية.
وتابع وزير الخارجية الإيطالي : سفارتنا في موسكو تعمل، ويبقى العمل على تحقيق السلام وخفض التصعيد هو المهمة الرئيسية".
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