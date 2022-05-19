دراسة: تقليل البروتين فى النظام الغذائي يحسن الصحة ويطيل العمر

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة صادرة من مركز Pennington Biomedical Research Center ، نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Communications ، أن تقليل كمية البروتين في النظام الغذائي أنتج مجموعة من النتائج الصحية الإيجابية ، بما في ذلك إطالة العمر ، وأن هذه التأثيرات تعتمد على الكبد، وفقا لما نشره موقع "scitechdaily".





وقالت الدراسة ، إنه من المعروف منذ فترة طويلة أن تقليل الكمية التي تتناولها من البروتين يحسن الصحة ويطيل العمر الافتراضي ، وكان هناك اهتمام متزايد باحتمال أن يساهم تقليل تناول البروتين أو الأحماض الأمينية في هذا التأثير المفيد ، تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين، ولكنها ليست منخفضة جدًا بحيث تؤدي إلى سوء التغذية، يمكن أن تحسن الصحة، على العكس من ذلك، تم ربط الاستهلاك المفرط للأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين بزيادة معدل الوفيات في بعض الفئات العمرية.

قبل بضع سنوات ، اكتشف مختبر الإشارات العصبية في Pennington Biomedical أن هرمون التمثيل الغذائي FGF21 كان إشارة رئيسية تربط الجسم بالدماغ أثناء تقييد البروتين، بدون هذه الإشارة ، فشلت الفئران الصغيرة في تغيير سلوكها الغذائي أو التمثيل الغذائي عند وضعها على نظام غذائي منخفض البروتين.

تشير البيانات إلى أن FGF21 يتحدث إلى الدماغ ، وأنه بدون هذه الإشارة ، لا "يعرف" الفأر أنه يأكل نظامًا غذائيًا منخفض البروتين، نتيجة لذلك ، يفشل الفأر في تغيير استقلابه أو سلوكه الغذائي بشكل تكيفي .

قال الدكتور كريستوفر موريسون ، أستاذ ومدير مختبر الإشارات العصبية، إن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تنتج تأثيرات أيضية مفيدة في الفئران المسنة، وتحسن صحة التمثيل الغذائي، وتقلل من الضعف، وتطيل العمر، وأضاف أن هذه الآثار المفيدة ظهرت أيضًا عندما تم تقليل تناول البروتين في الفئران في منتصف العمر ، حتى أنها تحمي من أضرار السمنة.

لقد أظهرنا سابقًا أن FGF21 يعمل في الدماغ لتحسين صحة التمثيل الغذائي لدى الفئران الصغيرة التي تغذت على نظام غذائي منخفض البروتين، تعمل هذه البيانات الجديدة على توسيع هذا العمل من خلال إثبات أن FGF21 يحسن أيضًا صحة التمثيل الغذائي ويطيل العمر الافتراضي ، توفر هذه البيانات دليلًا واضحًا على أن FGF21 هو أول هرمون معروف ينسق سلوك التغذية والصحة الأيضية لتحسين العمر أثناء تقييد البروتين .