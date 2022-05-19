تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة مواطن على الطريق الدائرى بالبساتين للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بإحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من مواطن، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أعلى الطريق الدائرى بجوار القسم.

بالانتقال والفحص تبين قيام ("أحدهما مصاب بكـسـر بـالقـدم وكدمة بالجبهة") وتم نقله للمستشفى وسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص حال سيره مترجلاً بمحل البلاغ بأسلوب "الخطف" وبداخلها (مبلغ مالى، كروت بنكية) باستخدام سيارة، وأثناء ملاحقة المواطنين لهما قام أحدهما "المصاب" بالقفز من أعلى الطريق الدائرى نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وتمكنت القوات من ضبطهما والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والحقيبة المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا باستبدال لوحات السيارة الأصلية ووضع اللوحة المضبوط بها السيارة للحيلولة دون ضبطهما، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وبسؤاله أيد ما سبق، واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.