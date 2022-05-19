بالأسماء.. تفاصيل الحالة الصحية لـ 14 مصابا في حادث سيارة مع ميكروباص في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

كشف مصدر طبى، تفاصيل الحالة الصحية لـ 14 مصابا في حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص بطريق "الإسماعيلية _ الزقازيق" الزراعى أمام عزبة أبو عيادة بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 14 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إثنين من المصابين إلى مستشفى التل الكبير وإثنين آخرين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي و10 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتصادم سيارة ملاكى رقم " ط ص ط 8123"، مع ميكروباص رقم ر ي ع 8963"، بطريق "الإسماعيلية _ الزقازيق"، الزراعى أمام عزبة أبو عيادة بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وعلي الفور تم الدفع بـ 14 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إثنين من المصابين إلى مستشفى التل الكبير وإثنين آخرين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي و10 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر طبى إن المصابين تم نقل إثنين منهم إلي مستشفى التل الكبير وهم محمد العربي إبراهيم عبد الله، 32 عامًا مقيم في الزقازيق، مصاب بجرح متهتك في فروة الرأس وجرح متهتك بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وإبراهيم عبد الحميد محمد السيد، 37 عامًا مقيم بالزقازيق، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح متفرقة في الوجه والساقين، كما تم نقل إثنين أخرين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي وهم، أحمد محمد عبد العال محمد، 28 عامًا مقيم بالتل الكبير، مصاب باشتباه نزيف داخلي ‏بالمخ واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وباهي عبد العال عيد إبراهيم، 33 عامًا مقيم بالبعالوة، مصاب بنزيف من الأذن واشتباه نزيف داخلي بالمخ.

كما تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطواري، وهم محمد عطية محمدي محمد، ‏ ‏32 عامًا مقيم بالتال الكبير مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس 3 سم وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الرؤوف، 27 عامًا مقيم في الزقازيق مصاب باشتباه خلف بالكتف الأيمن واشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات بالجسم، وعبده حسام عبده، 28 عامًا مقيم بأبو حماد في الشرقية مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن واشتباه كسر في العمود الفقري، والسيد رمضان عطية، 35 عامًا مقيم بأبو صوير، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيسر واشتباه كسر في العمود الفقري ‏وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين علي محمد عبد العزيز، 26 عامًا مقيم بالزقازيق مصاب اشتباه كسر في الفخذ الأيسر واشتباه كسر في العمود الفقري، وسعيد محمد أحمد، 45 عامًا مقيم بأبو حماد مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمه في الفخذ الأيمن ومحمد ممدوح سليم السيد، 28 عامًا مقيم بالزقازيق مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطع في الأنف 2 سم، وكدمة في الصدر ونادر محمد تيسير بشير، 28 عامًا مقيم ‏بالزقازيق، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطع بالأنف 2 سم، وكدمة بالصدر، وعبد الله محمد حسن محمد، 27 عامًا مقيم بالتل الكبير، مصاب اشتباه كسر في العمود الفقري وسحجة بالرأس.