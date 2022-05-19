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النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بطوخ

الخميس، 19 مايو 2022 12:18 ص
النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بطوخ المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ، وذلك على إثر ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، وما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها، وتزامن ذلك مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.
 
 

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