وزير الخارجية النمساوى: لا توجد طريقة لتسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج عن غياب طريقة لتسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أنها قد تستغرق عقودا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية النمساوي ردا على إمكانية الإسراع في عملية منح أوكرانيا العضوية في الاتحاد الأوروبي: ليس هناك أي طريقة مسرعة، وأفهم تماما من الناحية العاطفية وجود هذه الرغبة لدى أوكرانيا، وأعتقد أننا جميعا وليس أوكرانيا وحدها مهتمون بإرسائها في الأسرة الأوروبية وتحقيق تكاملها في منظومة القيم ونمط الحياة الأوروبية، غير أننا نعلم جميعا أن عملية الانضمام تستغرق سنوات أو حتى عقودا.

وأوضح وزير الخارجية النمساوي أن طلب ألبانيا ومقدونيا الشمالية لمنحهما العضوية في التكتل لا يزال قيد النظر على مدى سنوات، مشيرا إلى أن الوقت حال في نهاية المطاف للانتقال من الأقوال إلى الأفعال والتفاوض على انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا.

ودعا وزير الخارجية النمساوي إلى المراجعة الجذرية لسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء جيرانه، معربا عن تأييده للتفكير في نموذج جديدة لتحقيق التكامل بين التكتل ودول في خارجه التفافا على طريقة الانضمام الرسمية، بغية ضمان المستوى المرتفعة للروابط السياسية والاقتصادية والتقنية والعلمية.