نصائح مهمة لتقليل نسبة الكوليسترول العالية بالدم

كتبت نهير عبد النبى

الكوليسترول مادة شبيهة بالشمع يفرزها الكبد وتقوم بالعديد من وظائف الجسم مثل الحفاظ على أغشية الخلايا والأنسجة اللازمة لإنتاج الهرمونات وتساعد في إفراز الصفراء، وهي متوفرة بكثرة في مجموعة واسعة من المنتجات الحيوانية، ومع ذلك، إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية وانسدادت في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة العمل الطبيعي، ولا يذوب الكوليسترول في الماء بل ينتقل عن طريق جزيئات البروتينات الدهنية التي تحمل الكوليسترول، والفيتامينات التي تذوب في الدهون في الدم.

وحسب ما ذكره موقع netmeds هناك أنواع مختلفة من البروتينات الدهنية مثل البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ، وتؤدي المستويات المرتفعة من البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، في حين أن البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد يساعد على التخلص من الكوليسترول المسدود من الأوعية الدموية وتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تشمل بعض العوامل المساهمة في زيادة مستويات الكوليسترول العادات الغذائية السيئة ونمط الحياة غير الصحي والأدوية الوراثية وبعض الأدوية.

يمكن أن تساعدك التعديلات الغذائية واختيار النوع المناسب من الطعام بشكل كبير على تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صورة الدهون، تعمل أنواع مختلفة من الأطعمة على خفض الكوليسترول الضار بطرق مختلفة، والتي تشمل إضافة الألياف القابلة للذوبان في النظام الغذائي الذي يربط الكوليسترول وسلائفه في الأمعاء ويخرج من الجسم قبل الدورة الدموية.





وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وهى:



-افوكادو

تمتلئ الأفوكادو بكميات استثنائية من العناصر الغذائية وهي مصدر غني للغاية للدهون الأحادية غير المشبعة و تساعد هذه الدهون الصحية على خفض مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد أو الكوليسترول الجيد.

-عدس

العدس أو البقوليات عبارة عن مجموعة من الأطعمة النباتية التي تحتوي على حمض الفوليك والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والألياف بكميات عالية ويقلل استبدال الحبوب المكررة بالعدس من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويوازن مستويات الكوليسترول.

-الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مسحوق الكاكاو كمكون رئيسي غني بالبوليفينول مثل الكاتيكين والبروسيانيدين ، فإن تناول هذه المركبات البوليفينول المستمر يحمي كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم من الأكسدة. ومع ذلك ، يجب استهلاك الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ثمانين في المائة من الكاكاو أو أعلى.

-ثوم

يحتوي الثوم على العديد من المركبات النباتية القوية. الأليسين ، أحد المركبات الرئيسية في الثوم يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

-شاي

يحتوي الشاي على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب. يتكون من الكاتيكين والكيرسيتين ، وكلاهما من مضادات الأكسدة القوية. يساعد استهلاك هذه المكونات النشطة بيولوجيًا في موازنة مستويات الكوليسترول، و يساعد الكيرسيتين أيضًا في وظيفة الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب.