ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. 4 أعراض يجب الانتباه لها

كتبت إيناس البنا

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يصف حالة تتميز بمستويات عالية غير صحية من الدهون السيئة في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وبالتالي أمراض مزمنة وأمراض قلبية أو سكتة دماغية.

غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ارتفاع الكوليسترول في تناول الدهون المشبعة والمتحولة غير المنضبط جنبًا إلى جنب مع العادات غير الصحية مثل التدخين وشرب الكحول.

على الرغم من أن ارتفاع مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) ليس لديهم أي أعراض بارزة ، فهناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر من أعلى إلى أخمص القدمين وفقا لموقع " healthline"،

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:



نمو شمعي على الوجه:



إذا كنت تلاحظ نمو شمعي برتقالي مائل للصفرة على وجهك، فاحذر لأنه قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه الرواسب غير المؤلمة عبارة عن كولسترول تحت الجلد وقد تظهر في زوايا العين أو الأنف.

نتوءات في اليدين والمرفقين:



يمكن أن تؤدي المستويات العالية غير الصحية وغير الآمنة من LDL إلى انسداد الشرايين مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية، يمكن أن تظهر علاماته على اليدين والمرفقين على شكل نتوءات ناعمة أو حمراء أو صفراء اللون على الجلد.

نتوءات في القدمين:



لا ينبغي الخلط بينه وبين البثور ، فقد تظهر أيضًا بعض النتوءات على الركبتين والقدمين إلى كعلامات لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا - يصل قطرها ثلاث بوصات.

أظافر القدم التالفة:



يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول، إذا ترك دون علاج ، إلى مرض الشريان المحيطي وقد يعيق الدورة الدموية في الأطراف السفلية. نتيجة لذلك ، يمكن أن تصبح أظافر القدم سميكة.