محافظ بورسعيد: توريد 8487 طن قمح حتى الآن للصوامع والشون

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن تواصل عملية توريد محصول القمح المحلى من أراضى سهل الطينة شرق المحافظة، والحقول الزراعية بجنوب بورسعيد، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى.

وأكد محافظ بورسعيد أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من محصول الذهب الأصفر يبلغ 8487.262 طن قمح من أراضى شرق وجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن صوامع وشون بورسعيد بما فيها صوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد استقبلت 5039 طن قمح، فيما تم توريد 3447 طن قمح لصوامع ومطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية، موجهًا الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد أكبر كمية من القمح لمحافظة بورسعيد والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشددًا على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كل الأصعدة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.