محافظ الشرقية: توريد 418815 طن قمح للشون والصوامع

الشرقية - إيمان مهنى

واصلت صوامع وشون المحافظة عملها في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وتانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجى الأول في مصر.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة، للتعامل فوراً، لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة اليوم بلغت 27452 طن و75 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم وحتي الأمس 418815 طن و 185 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 446267 طن 260 كيلو قمح، وأن إجمالي ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 341 ألف و 240فدان، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و 222 فدان.

وأوضح المحافظ أن ترتيب المراكز من حسب كمية توريد القمح جاءت كالتالي (الحسينية - بلبيس - الزقازيق - أبو كبير - الصالحية الجديدة - ههيا - صان الحجر - أبو حماد القرين – كفر صقر) كأعلى مراكز في توريد محصول القمح للصوامع والشون.

وثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.