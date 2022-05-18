كيف طورت فنلندا إمكانياتها العسكرية قبل خطوة انضمامها للناتو؟

كتب محمد جمال

تمضى فنلندا نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، بعد موافقة البرلمان على تلك الخطوة بأغلبية كبيرة، على الرغم من التحذيرات الروسية المتكررة من التداعيات، ليقرر الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، إخطار حلف الناتو رسمياً باهتمام بلاده بالمشاركة فى محادثات الانضمام إلى الحلف، وتعيين وفد للمشاركة فى تلك المحادثات، بالتزامن مع اتخاذ السويد قرارا مشابهًا بهدف تقديم طلب مشترك للبلدين، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

ووفق مراقبين ومحللين فى الشؤون العسكرية، فإن فنلندا سعت خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجاتها العسكرية، وتعزيز قدراتها بشكل ملحوظ، بشكل أقرب إلى خطة شاملة للتحديث العسكرى، فى وقت تنشد الحصول على "الضمانات الأمنية" الكافية خلال الفترة الانتقالية للانضمام إلى الناتو، حيث دفعت العملية العسكرية التى شنتها روسيا فى أوكرانيا، إلى تغيير تاريخى فى موقف فنلندا بشأن الانضمام لحلف "الناتو"، بعدما بقيت محايدة خلال الحرب الباردة، فى مقابل تأكيدات من موسكو بأن القوات السوفياتية لن تغزو أراضيها.

وتعتزم فنلندا إنفاق 1.74 مليار يورو على شراء المعدات مثل الأسلحة و163 مليون يورو لشراء طائرة مراقبة لحراسة الحدود، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة المالية الفنلندية أنيكا ساريكو، كما قررت الحكومة الفنلندية توفير أى تمويل مطلوب للدفاع أو تأمين الحدود أو الأمن السيبراني، حتى لو لم يكن مدرجا فى الميزانية.

وتشترك فنلندا مع روسيا فى حدود يبلغ طولها أكثر من 1330 كيلومترا، هى الأطول لدولة فى الاتحاد الأوروبى مع موسكو، ومع ظل لكنها بقيت محايدة خلال الحرب الباردة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال إن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص فى أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل أنشطتها العسكرية فى بحر البلطيق، بحسب "العربية".

وأكد جو بايدن، إن واشنطن تتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء فى الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة، مشيرا إلى أن أمريكا ستبقى يقظة مع السويد وفنلندا للرد على أى تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، مضيفا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

. هذا وتقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي " الناتو " اليوم الأربعاء