وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس تجاوزت حاجز الـ 30 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي؛ وذلك بسبب استمرار تباطؤ انتشار سلالة أوميكرون، بينما يبحث المسؤولون الكوريون في المزيد من تخفيف قيود الفيروس للعودة إلى الوضع الطبيعي ما قبل الوباء.

وأضافت الوكالة أن السلطات الصحية سجلت 31 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و802 إصابة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن السلطات الصحية - في وقت لاحق اليوم - ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة التالية من خطتها لما بعد الجائحة وتتخذ قرارا حول ما إذا كانت سترفع شروط الحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام للمرضى الذين تتأكد إصابتهم بالفيروس.