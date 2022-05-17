كوريا الجنوبية تجرى اختبارات لتحديد معدل إيجابية الأجسام المضادة لكورونا

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المعهد الكوري الجنوبي للأمراض المعدية الذي تديره الدولة سيختبر مجموعة مختارة من 10 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق في جميع أنحاء البلاد، في وقت لاحق من هذا الشهر؛ لقياس معدل إيجابية الأجسام المضادة لكورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.



بدوره، قال "لي سانغ-وون" المسؤول في الوكالة، إن الاختبارات تهدف إلى تأمين البيانات العلمية؛ لاستخدامها في صياغة سياسات التطعيم.



من جهتهم، أوضح المسؤولون أن المعهد يخطط لإجراء اختبارات إضافية في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، ومن المتوقع إعلان نتائج الاختبار الأول في أوائل يوليو، كما سينظر أيضًا في معدل العدوى الطبيعية لكورونا ومدة استمرار تأثيرات الأجسام المضادة.