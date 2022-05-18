اليوم السابع
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صور جديدة لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق المحور

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:31 ص
صور جديدة لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق المحور حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي
كتب عبد الرحمن سيد

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ينشر اليوم السابع، مجموعة من الصور ترصد حطام حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي أعلي المحور بالجيزة، وقام رجال المرور برفع الحطام بالكامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
وكانت كثافات مرورية ظهرت في حادث تصادم تريلا و أتوبيس و7 سيارات ملاكى أعلى المحور في الجيزة وانتقلت سيارات الإسعاف إلي المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (1)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (1)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (2)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (2)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (3)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (3)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (4)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (4)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (5)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (5)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (6)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (6)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (7)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (7)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (8)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (8)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (9)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (9)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (10)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (10)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (11)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (11)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (12)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (12)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (13)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (13)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (14)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (14)

حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (15)
حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات (15)

 


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