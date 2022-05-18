روسيا: دعوة ليتوانيا لتغيير النظام في روسيا محاولة لتدمير بقايا العلاقات

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دعوة وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس لتغيير النظام في روسيا بأنها محاولة لتدمير بقايا العلاقات الثنائية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن هذه بالطبع، محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا وتدمير بقايا العلاقات الثنائية، وبالتأكيد محاولة لإرضاء أسيادهم في الخارج.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.