الرئيس الأوكرانى يشكر أوروبا على حزمة المساعدات الجديدة: ستساعدنا فى كسب الحرب

كتبت ريهام عبد الله

وجه الرئيس الأوكرانى ، فولوديمير زيلينسكى، الشكر للاتحاد الأوروبى، على حزمة المساعدات الجديدة المقدمة لبلاده، والتى أعلنت عنها أوروسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا: "سيساعد هذا الدعم فى كسب الحرب".

وقال زيلينسكى عبر تويتر: "ممتن لحزمة الدعم لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها اليوم بواسطة أوروسولا فون دير لاين، برنامج جديد للمساعدات المالية الكلية بقيمة 9 مليارات يورو ومنصة التعافى، سيساعد هذا الدعم أوكرانيا كسب الحرب، والتغلب على عواقب عدوان روسيا وتسريع التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبى".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك تعاونا نموذجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات على روسيا، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحض الدول فى مجموعة السبع مثل اليابان وكندا على دعم أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساهمات إضافية مهمة لدعم أوكرانيا، كما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن هناك أهمية لتوسيع التعاون الدولى من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أنه من الضرورى توسيع التعاون الدولى عبر الأطلسى لمواجهة كافة التحديات المشتركة التى تواجه الدول الأوروبية.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الصارم تجاه العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مؤكدة استمرار واشنطن فى التعاون من أجل تعزيز الدعم لأوكرانيا فى ظل هذه الظروف الراهنة فى كييف، لافتة إلى حاجة كييف إلى الأموال من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الأوكرانى التى وصفته بالشجاع، مطالبة جميع الشركاء بالانضمام إلى واشنطن لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا لمواجهة كافة التحديات التى تواجهها جراء العملية الروسية.

كما حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، روسيا من عواقب الاستمرار فى الحرب على أوكرانيا، قائلة: على الرئاسة الروسية الاختيار بين تحسين الاقتصاد أو تمويل الحرب على أوكرانيا.