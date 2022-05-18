رئيس كرواتيا: سأوعز لمندوب بلادنا بالناتو بالتصويت ضد منح فنلندا والسويد العضوية

كتب أحمد عرفة

قال رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، إنه سيوعز لمندوب كرواتيا الدائم لدى حلف شمال، الناتو ماريو نوبيلو، بالتصويت ضد منح فنلندا والسويد العضوية في الحلف ما لم يتم تبني قانون انتخابي جديد في البوسنة والهرسك، سيسهل انتخاب ممثلين عن الكروات لمناصب قيادية في هذا البلد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس كرواتيا، أن هذه الخطوة ليست ضد فنلندا والسويد بل في مصلحة كرواتيا.

وأدى رئيس كرواتيا قناعته بأن العمل جار في البوسنة والهرسك على تدمير الكروات كقوة سياسية وأن منع ذلك في مصلحة كرواتيا.