مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات الغربية ضد موسكو تعيق تصدير الأسمدة

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات الغربية التي فرضها الغرب ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تعيق عملية تصدير الأسمدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف مسألة تصدير الأسمدة من روسيا إلى السوق العالمية، لأن الأسواق وخاصة بالدول المنتجة للمنتجات الزراعية فى أمس الحاجة إلى أسمدة.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مسألة توريد الأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب الأوكرانية لم تبحث.