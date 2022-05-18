اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات الغربية ضد موسكو تعيق تصدير الأسمدة

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:36 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: العقوبات الغربية ضد موسكو تعيق تصدير الأسمدة مندوب روسيا بالأمم المتحدة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات الغربية التي فرضها الغرب ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تعيق عملية تصدير الأسمدة، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف مسألة تصدير الأسمدة من روسيا إلى السوق العالمية، لأن الأسواق وخاصة بالدول المنتجة للمنتجات الزراعية فى أمس الحاجة إلى أسمدة.

 

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مسألة توريد الأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب الأوكرانية لم تبحث.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة