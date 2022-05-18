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السيطرة على حريق سيارة في حي الزهور ببورسعيد

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:43 م
السيطرة على حريق سيارة في حي الزهور ببورسعيد حريق - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق في سيارة بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.
 
أصيب أهالي منطقة بلال بن رباح، في حي الزهور، بحالة من الذعر لإندلاع حريق في مقدمة سيارة بجوار عقار رقم 55، وعلى الفور استغاثوا برجال الحماية المدنية.
 
وتلقي اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد بحريق في سيارة ، وعلي الفور توجهت سيارة مطافئ بها فريق من رجال المطافئ تحت إشراف المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وقاموا بالسيطرة واخماد الحريق في السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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