البيت الأبيض: لا نرى تقديم الصين أى دعم لروسيا خلال عملياتها العسكرية بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن السلطات الأمريكية لا ترى أي بوادر على تقديم الصين أي دعم مادي لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لم نر دليلا على نقل أي دعم مادي من جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا، ولا يزال الأمر كذلك.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".