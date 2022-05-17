متحدثة الخارجية الروسية: قضية الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موضوع الأسلحة النووية أنه فرصة للاستفزازات الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات - المعلوماتية، السياسية، وفي المجال الأمني.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.