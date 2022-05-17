وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد بذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة".

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وأكد استعداد روسيا لحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، لافتا إلى أن النظام في أوكرانيا يصرح بأن كييف ليست دولة معادية للروس، بيد أن الحقائق تثبت العكس.

من ناحية أخرى، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 27 ألفا و900 جندي روسي وتدمير 1235 دبابة و201 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و17 مايو بلغ حوالي 27 ألفا و900 جندي و1235 دبابة و3009 عربات قتال مصفحة و578 منظومة مدفعية و198 من الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ و90 من أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات و201 طائرة و167 مروحية و2109 مركبات آلية و13 سفينة وقاربا و436 طائرة بدون طيار و43 وحدة من المعدات الخاصة و97 صاروخ كروز.

وفى طوكيو، أعلنت سلطات الهجرة اليابانية أنه حتى الـ15 من شهر مايو الجاري، وصل 984 نازحا من أوكرانيا إلى اليابان.

وقالت وكالة خدمات الهجرة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - إن 20 نازحا أوكرانيا وصلوا من بولندا على متن طائرة تابعة للحكومة اليابانية في الخامس من أبريل الماضي، وسافر 76 نازحا آخرون على متن رحلات جوية تجارية أمنت مقاعدها الحكومة اليابانية.. فيما جاء الـ888 نازحا المتبقون بوسائل أخرى.

ويُمنح الوافدون الأوكرانيون إقامة لمدة 90 يوما بشكل مبدئي، ولكن يمكن تغييرها إلى وضع "أنشطة محددة" لمدة عام؛ مما يسمح للنازحين الأوكرانيين بالتسجيل كمقيمين والانضمام لبرنامج التأمين الصحي العام وفتح حسابات بنكية.

وقال مسؤولو الهجرة في اليابان إنه تمت الموافقة على تغيير وضعية الإقامة لـ609 نازحين، الأمر الذي يستغرق ما يصل إلى أسبوعين تقريبا.

وتخطط الحكومة اليابانية لمواصلة استقبال النازحين الذين فروا من أوكرانيا جراء العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو هناك في الـ24 من فبراير الماضي.