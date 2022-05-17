رئيس فنلندا: فوجئت بهدوء بوتين حين بحثت معه مسألة عضوية الناتو

كتب أحمد عرفة

قال ساولي نينيستو رئيس فنلندا، إنه فوجئ بهدوء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حين بحث معه مسألة عضوية الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، موضحًا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى إلى تغير جيوسياسى فى منطقة بحر البلطيق، موضحًا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.