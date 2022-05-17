تُجرى فى 5 ولايات اليوم.. انطلاق السباق التمهيدى لانتخابات نوفمبر الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

تشهد الولايات المتحدة اليوم، الثلاثاء، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين فى الانتخابات العامة الأمريكية المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، ويتم إجراء الانتخابات فى خمس ولايات وهى بنسلفانيا ونورث كارولينا وكنتاكى وإيداهو وأوريجون.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه على الجانب الجمهورى، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن تأييده لعدد من المرشحين، منهم جراح القلب الشهير محمد أوز فى ولاية بنسلفانيا، وعضو مجلس النواب تيد بود فى نورث كارولينا.

وأصبح بود الذى كان غير معرف على نطاق واسع من قبل، فى وضع قوى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى، إلا أن أوز يواجه سباقا متقاربا مع ناشط مجتمع ورئيس صندوق استثمارى.

وتأتى السباقات بعد انتصار المرشح لمجلس الشيوخ فى أوهايو، المؤيد من قبل ترامب، جيه دى فانس.

تشبه الانتخابات التمهيدية للكونجرس التصفيات فى الألعاب الرياضية حيث يعقد مؤتمرين، يسفران فى النهاية عن مرشح ديمقراطى وآخر جمهورى يتنافسان فيما بعد فى سباق أخير وهو الانتخابات العامة.

ويمكن أن يخوض الانتخابات العامة أيضا مرشحو الأحزاب الثالثة أو المستقلون. لكن فى ظل الهيمنة العائلة للحزبين الديمقراطى والجمهورى، فإن الفائز يكون فى الأغلب من بين مرشحيهما.

لكن السباق التمهيدى فى الولايات يختلف قليلا. ولأن مهمة إدارة الانتخابات متروكة للمجالس التشريعية للولاية، فإن كل ولاية عليها أن تقرر كيف ومتى ستجرى انتخاباتها التمهيدية.

وهناك ولايات تجعل التصويت لاختيار مرشح الحزب فى الانتخابات العامة قاصرا على الأعضاء المسجلين فى الحزب، وولايات أخرى تسمح للمستقلين بالمشاركة، وولايات ثالثة تسمح حتى للمسجلين فى حزب أخر.

كما سيتم إجراء سباقات تمهيدية لاختيار المرشحين لمنصب الحاكم فى 36 ولاية هذا العام، بينهم 16 يشغلها حاليا ديمقراطيون، و22 يشغلها جمهوريون.

ومن أبرز الولايات التي تشهد انتخابات على منصب الحاكم بنسلفانيا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا والاباما ونيو هامبشير ومينسوتا وتكساس وويسكونسن.

كما تجرى ثلاث أراض أمريكية انتخابات على منصب الحاكم، وهى جزيرة جوام وجزر فرجن الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية. وهناك 31 حاكم ولاية يحق لهم الترشح لإعادة انتخابهم مرة أخرى، وثمانية لا يحق لهم.